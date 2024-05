Meloni: "Stop a Superbonus non per fare cassa ma per fermare emorragia"

(Agenzia Vista) Trento, 24 maggio 2024 “Io non ho bisogno di fare cassa sul Superbonus: io ho bisogno di limitare l’emorragia generata dal Superbonus perché i nostri conti non la reggono e non produce quanto promesso. Non lo ha fatto a livello di Pil né di introiti”, il commento della Premier Meloni sul tema del Superbonus sul palco del Festival dell’Economia di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev