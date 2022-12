Meloni: "Stabilità nei Balcani importante non solo per ragioni di vicinato"

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "Io credo che la stabilità dei Balcani Occidentali sia per noi importante, soprattutto oggi, quando la stabilità in Ucraina impatta anche in quelle zone. C'è un interesse per l'Europa e per l'Italia per la stabilizzazione di quell'area, anche per ragioni storiche", le parole di Meloni in replica al Senato in vista del Consiglio Ue. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev