Meloni: "Sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con sostenibilità sociale ed economica"

(Agenzia Vista) Riga, 10 luglio 2023 “Abbiamo parlato ovviamente di economia. L’Europa è chiamata anche a importanti scelte economiche, di resilienza, di sostegno, riguardo la sua competitività. Questo richiama il tema delle regole. L’Italia continua a ritenere fondamentale il tema delle spese di investimento, che danno moltiplicatori che la spesa corrente non dà. Così come l’Italia ha chiesto piena flessibilità nell’utilizzo dei fondi esistenti. E crediamo che la sostenibilità ambientale sia fondamentale, ma deve camminare di pari passo con sostenibilità sociale ed economica”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione delle dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica di Lettonia, Krisjanis Karins. /Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev