Meloni: "Sostenere crescita per garantire stabilità a nazioni più indebitate Ue"

(Agenzia Vista) Polonia, 05 luglio 2023 "Se non si sostiene la crescita in Europa non si può garantire la stabilità delle nazioni più indebitate. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki a Varsavia. "Se l'Ue fa la scelta della transizione verde, della transizione digitale e di rafforzare la sua difesa non può non considerare la sua governance il peso di tali investimenti. E' un tema su cui Italia e Polonia sono dalla stessa parte", ha detto Meloni. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev