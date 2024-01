Meloni: "Soddisfatta dell'accordo sul Patto di Stabilità"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Sono soddisfatta dell’accordo sul Patto di Stabilità: non è il Patto di Stabilità che avrei voluto io. Quello che emerge dall’accordo sul Patto di Stabilità è che in Europa non c’è questo superiore interesse comune, ma ci sono Nazioni che pensano a cos’è meglio per il loro interesse”, ha ammesso la premier Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev