Meloni: Soddisfatta dei risultati delle elezioni amministrative

EMBED





(Agenzia Vista) Islanda, 16 maggio 2023 "Sono molto soddisfatta delle elezioni amministrative, o almeno del primo turno. Mi pare che per i sindaci dei comuni capoluogo che sono stati assegnati al primo turno, 4 su 6 siano un buon risultato per il centrodestra", le parole di Meloni a margine del Consiglio d'Europa in Islanda. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev