Meloni: Siamo tutti nati da uomo e donna, maternità non si vende, figli non sono prodotti da banco

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 " Vogliamo restituire agli italiani una nazione nella quale essere padri non sia fuori moda, essere madri non sia una scelta privata, ma un valore socialmente riconosciuto. Una nazione nella quale tutti, uomini e donne, riscoprono la bellezza di diventare genitori, di accogliere, custodire, nutrire un figlio, una nazione nella quale avere un figlio è una cosa bellissima, che non ti toglie niente, che non ti impedisce di fare niente e che ti dà tantissimo. La cultura dominante ci ha detto il contrario e io penso che sia arrivato il momento di invertire la tendenza. Noi vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che, qualsiasi siano le legittime, libere scelte, inclinazioni di ciascuno, siamo tutti nati da un uomo o una donna nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco", le parole di Meloni agli stati generali della natalità. / stati generali natalità Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev