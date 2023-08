Meloni: "Siamo a Caivano per riportare presenza seria, autorevole e costante di Stato e Istituzioni"

(Agenzia Vista) Caivano, 31 agosto 2023 “Siamo qui per esprimere solidarietà alle vittime innocenti di un atto disumano. Di un crimine infame che ha scioccato tutti. Ma soprattutto per riportare la presenza seria, autorevole e costante dello Stato e delle Istituzioni. Che in territori come questo spesso non stati sufficientemente presenti”, le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in seguito alla sua visita a Caivano./Immagini Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev