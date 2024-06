Meloni: Si sta tornando a bipolarismo e italiani ci hanno detto da che parte stanno

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Sono fiera che questa nazione si presenti al G7 in Europa con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato. Mi pare che il sistema italiano si stia come dire di nuovo stia diventando di nuovo un sistema bipolare. È una buona notizia perché in un sistema bipolare ci sono visioni del mondo distinte e contrapposte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare. Oggi i cittadini ci hanno detto da che parte stanno", le parole di Giorgia Meloni sulle elezioni europee. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev