Meloni: «Si sente peso della responsabilità di guidare Italia, ma si vince e si perde insieme»

EMBED





"Si sente addosso il peso della responsabilità che si porta sulle spalle nel guidare una nazione come l'Italia. Perché bisogna ricordarsi che si è eredi di una storia straordinaria, una storia fatta di grandi sacrifici e una storia fatta di grandi imprese. Ed esserne all'altezza è ovviamente difficilissimo. Non consente leggerezza, non consente superficialità, non consente personalismi. Ovviamente però io penso che lo spirito, il coraggio, la determinazione di quei giovani ribelli che hanno fatto l'Italia siano alla fine il carburante, il carburante più performante che possiamo mettere nella macchina di questa nazione.Sentimenti che nonostante i nostri limiti, nonostante tutti i nostri problemi possano essere ancora quello che ci muove e che in fondo, anche nelle tante divisioni che questa nazione ha sempre mettere in luce, tutti ricordiamo che facciamo parte di una grande comunità, consapevole che alla fine si vince e si perde tutti insieme", le parole del Presidente del Consiglio Meloni al Festival del Regioni. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev