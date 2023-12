Meloni: Sì a negoziati per adesione all'Ue di Ucraina e Moldova

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 " Il Governo sostiene con convinzione la raccomandazione della Commissione europea di aprire i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova, due nazioni europee pesantemente colpite dalla ingiustificabile guerra scatenata dalla Russia e da minacce di lunga data alla propria integrità territoriale. Condividiamo allo stesso modo la raccomandazione di concedere lo status di candidato alla Georgia", le parole di Giorgia Meloni alla Camera per le dichiarazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev