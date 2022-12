Meloni: "Settore agroalimentare centro del Governo, è asset della nostra economia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2022 "Il settore agroalimentare è al centro di questo Governo. E' un asset strategico della nostra economia. Questo Governo si è dato una doppia missione, da una parte scegliere il proprio modello alimentare, dall'altra tutelare i consumatori, assicurando cibo disponibile per tutti e di qualità. In questa direzione ci siamo spinti con la legge di bilancio", le parole di Meloni in un videomessaggio inviato a Confagricoltura. / Confagricoltura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev