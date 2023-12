Meloni: "Serbia sa che può contare su Italia"

(Agenzia Vista) Serbia, 03 dicembre 2023 "Il Presidente Vucic sa benissimo che può contare sul sostegno e sull'impegno dell'Italia a partire dal prossimo Consiglio europeo, che è un Consiglio europeo da questo punto di vista molto importante, anche per velocizzare l'accesso graduale al mercato unico, come è stato indicato nel piano per la crescita che è stato presentato dalla Commissione europea". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita in Serbia, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev