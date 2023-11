Meloni: "Senza l'artgianato e le Pmi non esisterebbe il Made in Italy"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 Meloni: “Senza l’artigianato e le Pmi non esisterebbe il Made in Italy” “L’artigianato e le Poi sono il fiore all’occhiello della nostra Nazione, lo dicono i numeri: 1,3 milioni imprese artigiane, pari a un quinto del tessuto imprenditoriale nazionale, oltre oltre 2,5 milioni di addetti. Senza l’artigianato e le Pmi semplicemente non esisterebbe il Made in Italy”, ha spiegato la premier Meloni in videocollegamento all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa. “Senza l’artigianato e le Pmi l’Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze, abilità e bellezze e tradizioni che ci permette di essere riconosciuti e apprezzati sui mercati internazionali”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev