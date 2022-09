Meloni: Se votate per interesse scegliete il Pd, se per rabbia i 5S, se per amore scegliete noi

EMBED





(Agenzia Vista) Perugia, 01 settembre 2022 "Se voi andate a votare per interesse, votate il Pd. Se voi andate a votare per rabbia perchè vi fa schifo tutto vanno ancora bene i 5 Stelle. Se invece votate per amore del vostro futuro e della vostra patria allora vi chiedo di scegliere Fratelli d'Italia", le parole conclusive del discorso di Giorgia Meloni a Perugia. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev