Meloni: "Se ho visto Macron? Non c'è bisogno di arrivare fino a Bali per un incontro"

(Agenzia Vista) Bali, 16 novembre 2022 Ho incontrato il presidente francese svariate volte in questi giorni ma non c'è bisogno di arrivare fino a Bali per parlare di cose europee"'. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bali in Indonesia nella conferenza di chiusura del G20. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev