Meloni: Se Governi di estrazione politica diversa ci criticano significa che Italia va bene

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2023 "Col presidente Macron noi abbiamo avuto come sempre un incontro molto basato sulla concretezza. Io trovo abbastanza divertente una certa lettura che si dà delle nostre relazioni. Se posso permettermi, la trovo anche un po infantile, ma vi salutate, vi parlate, vi vedete? Italia e Francia sono nazioni che hanno rapporti secolari e questo non cambia sulla base delle polemiche politiche di politica interna. Il fatto che diversi governi, diciamo di estrazione politica diversa dalla nostra, sentano il dovere, a volte di criticarci, non vuol dire mica che il governo italiano va male, vuol dire che sta andando molto bene", le parole di Giorgia Meloni al festival dell'Economia di Trento. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev