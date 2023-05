Meloni: Scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina e su un futuro di libertà e pace

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2023 "Abbiamo parlato anche di Ucraina, di come continuare tutti insieme a sostenere a 360 gradi la causa ucraina. Noi abbiamo ospitato la scorsa settimana una bella conferenza di ricostruzione perché scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina e su un futuro europeo per il popolo ucraino, per un futuro di libertà e di pace", le parole di Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il cancelliere tedesco Nehammer. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev