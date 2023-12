Meloni: "Schlein mi ha ricordato Ecce bombo di Nanni Moretti, mi si nota di più se vengo o no?"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 l fatto che la segretaria del Pd Elly Schlein abbia rifiutato l'invito "mi ha ricordato 'Ecce bombò di Nanni Moretti: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Faccio una citazione di sinistra". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, dal palco di Atreju. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev