Meloni scherza: "Troppo vecchia per fare Roma-Tokyo in meno di 72 ore"

(Agenzia Vista) L'Aquila, 7 febbraio 2024 “Sono contenta di essere qui per la firma dell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione con l’Abruzzo, ma confesso che aver fatto Roma-Tokyo e ritorno in meno di 72 ore mi ha un tantino provato. Probabilmente sto diventando troppo vecchia per fare queste cose”, ha ironizzato la premier Meloni intervenuta sul palco della firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con la Regione Abruzzo. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev