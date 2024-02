Meloni scherza con la stampa estera: Perdo sempre a Burraco, la mia giornata un po' così così

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2024 "Le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l'umiliazione e perdere a burraco, cosa che di recente mi sta capitando anche abbastanza spesso. La cosa che amo di più dopo mia figlia è questa nazione e quindi chiaramente mi fa arrabbiare che le si manchi di rispetto. E qui mi consentite di dire un paio di cose un po più serie. Ma non davvero non vi dirò. Questa serata, diciamo, non merita pesantezza. Nonostante la mia giornata sia stata un po così", le parole di Giorgia Meloni all'incontro con i corrispondenti della Stampa Estera. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev