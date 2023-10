Meloni: “Scene Israele sono di disumanizzazione e antisemitismo, evitare che conflitto si propaghi”

(Agenzia Vista) Egitto, 21 ottobre 2023 “Diritto di Israele ad esistere, diritto di Israele a difendersi, diritto di Israele anche di fronte a scene che abbiamo visto sono di disumanizzazione, questa è la cosa che non è stata pienamente colta, in quelle immagini c’era un antisemitismo che viene molto prima della questione Israele Palestinese, noi ovviamente difendiamo il diritto di Israele a garantire la sicurezza dei suoi cittadini ma anche qui credo che che per difendere i diritti di Israele non sia consentire l’isolamento di Israele dalle Nazioni che hanno lavorato ad un processo di normalizzazione, quindi impedire il più possibile che il conflitto si propaghi” lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al margine dei lavori del vertice per la pace in Cario. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev