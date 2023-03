Meloni: "Scafisti pagati fino 9mila euro, un uomo era legato a timone caicco"

(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "Quelle stesse persone che hanno attaccato il ministro Piantedosi non spendono una sola parola contro trafficanti che si fanno pagare fino a 9mila euro per una barca che alla prima difficoltà è andata in mille pezzi e che hanno lasciato che una delle persone a bordo "fosse abbandonata legata al timone. Io questa tratta la voglio sconfiggere e combattere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del consiglio dei ministri a Cutro Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev