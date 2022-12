Meloni: “Sarà un Governo duraturo che concluderà il suo lavoro”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 30 dicembre 2022 “La manovra è stata approvata nonostante il Governo abbia giurato ad ottobre, è stata approvata in anticipo rispetto a Governi in sella da molto più tempo rispetto a noi. E’ un segnale importante sulla stabilità della maggioranza e della possibilità che per una volta tanto avremo un Governo duraturo che possa andare avanti e concludere il suo lavoro”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato su Facebook. / Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev