Meloni: "Risorse record per Sanità, ma non basta. Massima attenzione su liste d'attesa"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 07 dicembre 2023 Quello delle liste di attesa nella sanità "è un tema a cui ci stiamo dedicando. Quest'anno sul fondo sanitario noi siamo arrivati a una cifra mai raggiunta prima, le risorse non bastano". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua visita ad Artigiano in Fiera a RhoFiera Milano. "Ci siamo concentrati sul tema del personale sanitario, del rinnovo dei contratti dei medici e del comparto sanitario e dell'abbattimento delle liste d'attesa, anche immaginando una detassazione dei premi di risultato che arrivano proprio su progetti di abbattimento delle liste d'attesa. Su questi temi da parte del governo c'è la massima attenzione. E' sicuramente una delle priorità più stringenti per i cittadini", ha concluso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev