Meloni: “Risorse concentrate su priorità, è Manovra coraggiosa e coerente con impegni presi”

(Agenzia Vista) Roma 22 novembre 2022 “E’ l’approccio che si avrebbe per la definizione di un bilancio familiare. Quando te ne occupi e le risorse mancano non ti preoccupi di cosa sia utile al fine del consenso, ma di cosa sia giusto fare affinché la famiglia cresca nel migliore dei modi. Si è partito dalle cose utili e irrinunciabili e ci si prende la responsabilità delle scelte. Abbiamo concentrato le risorse sulle priorità, la considero una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni presi con gli italiani e che scommette sul futuro”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev