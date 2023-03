Meloni: "Ringrazio Dio perché costretta a scegliere"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2023 "Non scegliere è più redditizio perché quando scegli c'è sempre qualcuno che rimane deluso e fino a che si è potuto fare si è fatto. Oggi siamo in una situazione in cui la politica non se lo può più permettere. Ringrazio Dio per la possibilità di essere costretta a fare delle scelte, anche scontentando qualcuno ma con la possibilità di dare a questa Nazione un'idea di politica industriale ed economica, di quale debba essere il futuro per le istituzioni della Nazione, una scelta per le principali riforme. Non è facile, ma il fatto di essere costretta a farlo alleggerisce la mia coscienza". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev