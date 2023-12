Meloni: Riferimento a foto con Macron e Scholz non era attacco a Draghi

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 L'esempio della foto non è "un attacco a Mario Draghi. Tutti sanno cosa penso particolarmente della fermezza che Mario Draghi ha avuto sulla questione ucraina, con una maggioranza che era molto difficile da gestire", le parole di Giorgia Meloni in replica al Senato in vista del Consiglio europeo. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev