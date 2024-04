Meloni: Ricostruire società in cui essere padri non sia fuori moda o retrò

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2024 "Ricostruire una società amica della famiglia, amica della natalità, una società nella quale essere padri non sia fuori moda ed essere madri non debba essere una scelta privata", le parole di Giorgia Meloni all'evento "Per un'Europa giovane". / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev