Meloni riceve in dono ritratto di Paolo dalla famiglia Borsellino

EMBED





(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palermo per l'anniversario della strage di Via D'Amelio, riceve in dono un ritratto di Paolo Borsellino dai famigliari del Giudice, Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev