Meloni riceve il premio Grotius 2023 di Policy Exchange nel Regno Unito

(Agenzia Vista) Londra, 28 aprile 2023 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riceve il premio Grotius, un riconoscimento finalizzato ad onorare “posizioni in difesa dell’ordinamento internazionale basato sul diritto”. Il premio Grotius è stato finora conferito in due sole occasioni: la prima volta nel 2020 al primo ministro australiano Scott Morrison e nel 2022 alla prima ministra estone Kaja Kallas, per le posizioni pubblicamente assunte a favore della sovranità ucraina e per il contributo estone alla sicurezza collettiva europea. A conferire il premio è il Policy Exchange, un centro studi fondato nel 2002 con l’intenzione di rinnovare la piattaforma politica del partito conservatore, all’epoca in opposizione. Vanta il maggior grado di influenza sull’attuale governo britannico – un ruolo acquisito anche in conseguenza del fatto che il primo ministro Rishi Sunak abbia lavorato lì come ricercatore nel 2013-14, prima dell’elezione alla Camera dei Comuni, ma mantenendo rapporti di collaborazione anche successivamente. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev