Meloni: "Riattivato unico ascensore sociale, il merito"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Competenza e merito sono valori aggiunti per la nostra nazione, una ovvietà ma non è stato sempre così. Per anni ci hanno detto che uno vale uno e che la competenza non serviva a nulla, messaggi devastanti di cui oggi purtroppo ancora paghiamo le conseguenze. Abbiamo chiuso quella stagione e riattivato l'unico ascensore sociale che è il merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea nazionale 2023 di Federmanager. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev