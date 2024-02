Meloni: "Record occupati? Abbiamo tolto soldi ai bonus e li abbiamo dati a imprese e lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Attualmente l'Italia ha il record storico di occupati, di contratti stabili. Un tasso di occupazione trainato dall'occupazione femminile. Come ci siamo riusciti? Facile: abbiamo smesso di spendere soldi dei cittadini per chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava e abbiamo dato soldi alle imprese per assumere a tempo indeterminato. I risultati si vedono nei numeri" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev