Meloni: "Rafforziamo il partenariato con il Mozambico"

EMBED





(Agenzia Vista) Maputo, 13 ottobre 2023 "Siamo due nazioni amiche che hanno imparato a lavorare insieme, si sono accompagnate nei momenti difficili come accaduto qui durante la guerra di indipendenza, nella lotta al terrorismo, e come accade anche nel tentativo di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato strategico che credo sia di estrema importanza. Ed è di estrema importanza, particolarmente in questa stagione storica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell'incontro con il presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi a Maputo. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev