Meloni: "Questione delle bollette non è esplosa oggi, invece di ascoltarci ci silenziavano"

EMBED





(Agenzia Vista) Cosenza, 30 agosto 2022 "Se invece di guardarci dall'alto in basso, ci avesse ascolta, forse oggi la situazione non sarebbe quella che è. Perchè la questione delle bollette non è delle ultime settimane", le parole di Giorgia Meloni a Cosenza. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev