Meloni: "Quartapelle parla di rantoli, ma noi non siamo agonizzanti, cresciamo ovunque"

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2022 "Ho sentito dichiarazioni deliranti di una parte del Pd" contro di noi. "Ho letto addirittura su un'agenzia la Quartapelle che parla di rantoli in riferimento a un mio intervento. Non so se la collega Quartapelle conosce il significato della parola rantolo, che secondo il vocabolario si tratta del respiro tipico degli agonizzanti... Non so se il suo sia un augurio oppure se lei faccia riferimento a una forza politica agonizzante, perchè in questo caso occorre l'obbligo di ricordarle che Fdi è tutt'altro che agonizzante e che Fdi continua a crescere nei risultati delle elezioni e nel consenso dei cittadini. E sapete perchè? Perchè le vostre idiozie non se le bevono più...". Lo dice Giorgia Meloni in un video postato sui social. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev