Meloni: "Putin non utilizzi carenza di cibo come arma contro l'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2022 "Non possiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l'Europa come sta già facendo con il petrolio e il gas", le parole di Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev