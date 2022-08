Meloni: "Pronta a governare, ma impegno da tremare polsi"

(Agenzia Vista) Brindisi, 26 agosto 2022 "Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani, ma so bene che si tratta di un impegno da fare tremare i polsi: la notte non dormo se penso alle bollette. Se pensavo a una stagione per governare, beh difficile pensarne a una peggiore". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dal palco "La Piazza" a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso della festa politica di Affaritaliani.it, intervistata dal direttore Angelo Maria Perrino. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev