Meloni: "Prolungheremo il patto anti inflazione se funziona"

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2023 "Sono tre mesi di sperimentazione per calmierare i prezzi dei prodotti di largo consumo. È un esperimento e io sono molto ottimista sui risultati dell'esperimento". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sigla con le imprese, a Palazzo Chigi, del patto sul trimestre anti inflazione, a cui partecipano anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Spero che lo siate anche voi - ha aggiunto rivolgendosi ai manager delle imprese in platea - perché se funzionerà bene lavoreremo tutti quanti per prolungare questa iniziativa". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev