Meloni: "Prevista deduzione del 120% del costo lavoro per chi assume a tempo indeterminato"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 “Le misure che abbiamo previsto sono tante”, ha esordito la premier Meloni in riferimento alla manovra, rivolgendosi all’assemblea di Confindustria Bergamo e Brescia. “Penso alla scelta di abbassare secondo il principio del ‘più assumi, meno paghi’, la tassazione per le imprese che creano occupazione: abbiamo cioè previsto una super deduzione del 120% del costo del lavoro per le aziende che assumono a tempo indeterminato e che incrementano il numero di lavoratori rispetto all’anno precedenti. Deduzione che sale al 130% nel caso in cui si assumano mamme, giovani, disabili ed ex percettori di reddito di cittadinanza.”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev