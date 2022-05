Meloni: "Presidenzialismo può cambiare sorti dell'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2022 "Questo tema arriva in aula in un momento in cui può cambiare le sorti della Nazione. Il presidenzialismo è la madre di tutte le riforme per chi pensa che la sovranità appartenga al popolo", le parole della presidente di Fratelli d'Italia Meloni alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev