Meloni presenta la carta contro il caro-carrello: 1 mln e 300 mila famiglie in difficoltà con spesa

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "Dedicata a te” è la carta che consente alle famiglie che hanno maggiori difficoltà di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi commerciali per l'acquisto dei generi di prima necessità. "Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della carta. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev