Meloni presenta i World Skate Games: "Io scarsissima negli sport rotellistici"

(Agenzia Vista) Pescara, 7 febbraio 2024 “Grazie per l’entusiasmo per la verità immeritato: mi consegno immediatamente. In tutti gli sport rotellistici sono sempre stata scarsissima, se qualcuno volesse darmi una mano a non farmi più deridere da mia figlia di 7 anni sarei molto grata”, l’incipit ironico della premier Meloni alla presentazione dei World Skate Games a Montesilvano, in provincia di Pescara. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev