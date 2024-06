Meloni presenta a Mattarella i capi di Stato e di Governo del G7, l'accoglienza al Castello Svevo

EMBED





(Agenzia Vista) Brindisi, 13 giugno 2024 In occasione del G7 ospitato dall’Italia in Puglia, la Premier Meloni, al Castello Svevo di Brindisi, ha accolto i capi di Stato e di Governo per le consuete presentazioni di rito al Presidente della Repubblica Mattarella. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev