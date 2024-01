Meloni: "Premierato non toglie poteri al Capo dello Stato"

(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Quando io ho presentato la riforma costituzionale del premierato ho detto che non avremmo toccato i poteri del presidente della Repubblica perché è giusto così. Manteniamo intatto il ruolo del presidente della Repubblica perché p giusto così e perché sappiamo che il presidente della Repubblica in Italia è sempre stato una figura di assoluta garanzia. C’è a maggior ragione di quella figura di assoluta garanzia quando un domani ci sarà un primo ministro eletto direttamente. Non vedo in cosa l’elezione diretta del capo del Governo significhi togliere poteri al capo dello Stato. Rafforza la stabilità dei Governi", ha precisatola premier Meloni in conferenza stampa. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev