Meloni: "Posso guidare Governo. Non ci facciamo intimidire"

(Agenzia Vista) Ancona, 23 agosto 2022 "Occorre un governo di persone che non abbiano padroni, che non siano ricattabili. Penso di poter guidare un governo così. Non ci facciamo intimorire, ricattare e comprare". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso di un comizio ad Ancona. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev