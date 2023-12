Meloni: Portiamo avanti visione pragmatica per riforma del patto di stabilità

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 Sul patto di stabilità è "una posizione pragmatica quella che stiamo portando avanti. Non avrebbe senso che l'Europa, nel momento in cui deve definire qual è la governance, non tenesse conto di ciò che ha incentivato gli Stati nazionali a fare", le parole di Giorgia Meloni nel corso della replica al Senato in vista del Consiglio Ue. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev