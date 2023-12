Meloni: Portare l'Italia sul gradino più alto del podio, non siamo fuoco di paglia

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "Anche l'Italia, quando ci è stato chiesto di guidarla, era considerata da molti una nazione con poche speranze e allora la nostra più grande impresa sarà portare lei l'Italia sul gradino più alto del podio. Avremo bisogno soprattutto di umiltà e di determinazione, di passione, di coraggio, di consapevolezza, dedizione, pazienza, visione di tanto, tanto, tanto lavoro. In una parola di amore. E noi lo possiamo fare. Perché, a differenza di quelli che pensavano che fossimo l'ennesimo fuoco di paglia della storia politica italiana, noi non siamo arrivati al governo per caso", le parole di Giorgia Meloni ad Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev