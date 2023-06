Meloni: Porre fine a stagione dell'austerità, Italia seria su bilancio con buona pace dei gufi

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "C'è poi il tema della riforma della governance economica, che per il governo italiano deve avere come principale obiettivo il sostegno alla crescita perché senza sostegno alla crescita non si può neanche garantire stabilità. La riforma deve garantire, a nostro avviso, la protezione degli investimenti nei settori strategici, in particolare transizione verde, transizione digitale e difesa e deve prevedere procedure semplificate e veloci per le nostre imprese. L'intenso lavoro diplomatico che stiamo svolgendo con i partner è volto soprattutto a superare vecchie contrapposizioni e a porre fine una volta per tutte alla stagione dell'austerità, pur senza venir meno a quella disciplina di bilancio sulla quale il governo italiano ha dimostrato serietà fin dalla manovra finanziaria, con buona pace dei gufi che preconizzava catastrofi di ogni sorta", le parole di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev