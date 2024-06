Meloni plaude a Social Card: “Dall'insediamento priorità è stata aiutare famiglie”

(Agenzia Vista) Roma, 6 giugno 2024 “Dal giorno in cui sono diventata Presidente del Consiglio la mia priorità è stata una soltanto: lavorare per aiutare le famiglie, sostenere in particolare le famiglie più fragili e in difficoltà. Famiglie che per far fronte alle spese di tutti i giorni si sono dovute confrontare in questi anni con un nemico in più, l’inflazione”, lo ha affermato la Premier Giorgia Meloni in un video che segue la presentazione della “Social Card” a sostegno delle famiglie più fragili. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev